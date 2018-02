La mobilisation contre le projet de construction de 19 retenues d'eau en Deux-Sèvres, Vienne et Charente-Maritime continue sur le terrain et devant la justice. Un recours va être déposé au tribunal administratif pour faire annuler l'arrêté préfectoral autorisant leur construction.

Poitou-Charentes, France

Coordination de défense du marais poitevin, Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique, celle de Charente-Maritime, SOS Rivières et environnement, UFC Que Choisir Poitou-Charentes... elles sont douze associations et fédérations a s'unir pour porter devant justice le dossier des bassines. Un recours va être déposé au tribunal administratif pour faire annuler l'arrêté inter-préfectoral autorisant la construction de 19 retenues d'eau en Deux-Sèvres, Vienne et Charente-Maritime.

Recours non suspensif

Un recours qui n'est pas suspensif mais les associations espèrent bien se faire entendre de la justice. Elles déplorent un projet "surdimensionné" avec "un impact sur l'eau et le milieu". Ce projet de bassines vise à prélever l'eau l'hiver pour la stocker et ainsi réduire les prélèvements l'été.

La mobilisation continue également sur le terrain. Le collectif "Bassines non merci" qui s'oppose aussi à ce projet a prévu un grand rassemblement le 4 mars prochain à Mauzé-sur-le-Mignon.