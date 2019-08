Projet de centre d'enfouissement à Moltifao : l'opposition s'accentue dans le centre Corse

Ponte Leccia, Morosaglia, France

"Tous en sursis, tous concernés", plusieurs citoyens du centre Corse étaient réunis, hier soir, mardi, à Ponte-Leccia, afin de faire part de leur ferme opposition au projet d'un centre d'enfouissement des déchets à Moltifao. Ils étaient réunis sous la bannière du "collectif de défense et de protection de la nature et du cadre de vie de Canale Caccia, Golu et Rustinu. Piloté par le SYVADEC en lien avec l'Office de l'environnement de la Corse, ce projet fait actuellement l'objet d'études. Il serait implanté sur le site de l'ancienne carrière de Moltifao, au confluent de trois rivières ce qui fait craindre de potentiels risques sanitaires et environnementaux. Pour Catherine Cognetti-Turchini, conseillère territoriale du groupe "Andà per dumane" un tel projet serait nuisible pour la micro-région "C'est l'avenir de nos territoires, le développement tant attendu de nos territoires qui se voit freiné par la mise en place de projet de ce type".

Le docteure Véronique Mari, cheffe du service médecine polyvalente interne à l'hôpital de Bastia et résidant à Moltifao met en garde sur la dangerosité pour la santé de ce type d'infrastructures.

Dr Véronique Mari, cheffe du service médecine polyvalente interne de l'hôpital de Bastia Copier

Les riverains aussi sont inquiets et en colère, à l'image de Christophe Maître, résident à Moltifao "_La carrière est à moins de cent mètres d'une rivière où il y a des captages qui sont en aval. Nous avons quand même neuf villages qui pompent sur ces captages et donc il y a des grands risques de pollution_. Ça c'est pour l'eau. Après, au niveau des odeurs cela va être une catastrophe, parce que les vents dominants qui descendent de l'Ascu, de la Tartagine vont engendrer des problèmes d'odeur énormes sur Ponte-Leccia."

Christophe Maître, résidant de Moltifao Copier

À noter que le collectif de défense et de protection de la nature et du cadre de vie de Canale Caccia, Golu et Rustinu, envisage de réaliser une action coup de poing, en bloquant, ce samedi, la circulation sur le pont de Ponte-Leccia.