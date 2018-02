Les marins-pêcheurs de Noirmoutier et de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ont signé une motion "contre l’implantation d’une centrale éolienne entre les îles d’Yeu et Noirmoutier". Le courrier a été envoyé à Nicolas Hulot.

Île d'Yeu, France

Les marins-pêcheurs et des professionnels, réunis dans le collectif Touche pas à nos îles, ont écrit au ministre de la Transition écologique. Ils ne veulent pas de ce projet d'implanter en mer 62 éoliennes. "Nous refusons absolument et fermement que notre zone de pêche puisse être amputée des 86 km2 envisagés pour l’implantation de cette centrale éolienne" implantée "sur nos frayères et nos zones de pêche et de chalutage" "écrivent ces professionnels des îles d'Yeu et Noirmoutier.

Une pétition est déjà en ligne sur le net.

Le parc éolien sera situé à 11,6 km de l’île d’Yeu et à 16,5 km de Noirmoutier, sur une profondeur de fond marin variant de -17 mètres à – 35 mètres.

Un courrier qui tombe alors que l'enquête publique de ce parc éolien est prévue du 4 avril au 23 mai.

Le projet est porté par la société Éoliennes en mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier. Elle a pour actionnaires Engie (47 %), EDP Renewables (43 %) et Groupe Caisse des Dépôts (10 %).