Belleville-sur-Loire, France

Le groupe EDF réagit suite à la publication d'une enquête sur le site Reporterre.net, que France Bleu Berry vous révélait ce matin, concernant le projet de construction d'une piscine d’entreposage de combustibles usés sur le site de la centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire dans le Cher.

Une demande émanant de l'ASN

"L’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) et la DGEC (Direction Générale de l’Environnement et du Climat) ont demandé à EDF, dans le cadre du PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs 2016-2018), de _proposer une solution pour disposer de nouvelles capacités d’entreposage de combustibles usés à horizon 2025-2035_", indique EDF dans un communiqué.

"En effet, de nouvelles capacités d’entreposage seront nécessaires autour de 2030, et ce quel que soit le scénario industriel de production d’électricité qui sera défini dans le cadre de la Programmation pluriannuelle de l’Energie à venir. Ces capacités permettront d’entreposer ces matières jusqu’à leur ré-utilisation dans de futurs réacteurs ou bien, si cette option industrielle n’était pas confirmée, jusqu’à leur stockage définitif à Cigéo", poursuit EDF.

Aucune décision n'est prise pour le moment"

"En réponse à ce besoin, EDF travaille actuellement sur la conception d’une piscine d’entreposage et a transmis pour avis à l’ASN le dossier d’options de sûreté de cette installation en avril 2017. Conformément au PNGMDR, EDF prévoit le dépôt d’une demande d’autorisation de création d’ici 2020. _Plusieurs sites sont actuellement à l’étude pour l’implantation de ce projet, aucune décision n’est prise pour le moment_".