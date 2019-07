Prolifération de micro-algues dans la Moselle, la fédération de pêche à Nancy met en garde

Sur son site internet, la fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle avertit de la présence en très grand nombre de micro-algues dans la Moselle et recommande de ne pas consommer les poissons.

Nancy, France

On ne voit que ça sur la page internet de la fédération de pêche de Meurthe-et-Moselle, le triangle jaune et rouge. La fédération prévient que la Direction Départementale des Territoires alerte sur une prolifération importante de micro-algues dans la Moselle, "notamment à Pont-Saint-Vincent, Neuves-Maisons, Pierre-la-Treiche et Liverdun."

Des prélèvements sont en cours. Les pêcheurs indiquent encore que l'Agence Régionale de Santé préconise "d'éviter de consommer les produits de la pêche dans les zones concernées, en particulier à proximité de l'écluse N°1 de Neuves Maisons à Pont-Saint-Vincent. "