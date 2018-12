Propreté des Transiliens : plus de toilettes dans les gares

Ile-de-France Mobilités qui gère les transports de notre région annonce ce jeudi qu'1,5 million d'euros vont être investis pour la propreté des trains de banlieues.Il y aura plus de toilettes dans les gares et de grands nettoyages seront organisés. Coût de ce Plan propreté : 1,5 million d'euros.

Île-de-France, France

Île-de-France Mobilités a annoncé officiellement ce jeudi la mise en place d'un Plan propreté pour les Transiliens. Ce Plan a été voté la semaine dernière durant le conseil d'administration de l'organisme qui gère les transports de notre région a voté. Une somme d'1,5 million d'euros sera consacrée à l'amélioration de la propreté dans les gares et dans les trains franciliens. Elle viendra s’ajouter aux 70 millions d’euros que consacre déjà la SNCF à la propreté du réseau chaque année. un Plan d'actions identique, mais pour la RATP, avait déjà été voté en octobre 2018.

La propreté dans les transports : une priorité pour la Région

La présidente de la Région, Valérie Pécresse qui est aussi présidente d'Ile-de-France Mobilités, a appelé à une mobilisation générale de la part des transporteurs pour améliorer la qualité de service. Les voyageurs franciliens sont très sensibles au problème de la propreté. Les études de satisfaction menées chaque année, montrent que les attentes des Franciliens sont très fortes sur ce sujet.

Des actions très concrètes

Des mesures très concrètes pour renforcer la propreté dans les transports vont être mises en place.

Des toilettes supplémentaires vont être ajoutées dans les gares. A terme, 200 gares seront équipées de toilettes soit 80 gares de plus que ce qui avait été prévu dans un premier temps.

Chaque année, 30 gares seront remises en état et nettoyées de fond en comble. Il y aura un nettoyage haute pression, un décapage, un polissage des surfaces encrassées et des mobiliers de gare, un rafraîchissement des peintures, des opérations de nettoyage de surfaces vitrées difficiles d’accès et un remplacement des parties fortement détériorées mais aussi un remplacement des luminaires.

Une application propreté sera généralisée et les voyageurs pourront eux-même signaler un problème de propreté. Il suffira de scanner les QR-Codes visibles dans les rames. Le voyageur est alors redirigé vers un site où il peut décrire le lieu et le problème constaté et mettre une photo.

Un affichage incitatif pour pousser les voyageurs à jeter leurs déchets dans des endroits appropriés, va être déployé dans les gares.