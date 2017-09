Protéger les exploitations agricoles des dégâts causés par les crues

En Vaucluse que ce soit à Avignon sur la Barthelasse ou dans la plaine de Mondragon vers Bollène les leçons des catastrophes de 1992 et 93, de 2001, 2002 et 2003 ont été tirées et un plan de réduction de vulnérabilité agricole a été mis sur pied.

Les premières études de la chambre d’agriculture pour ce plan de réduction de vulnérabilité agricole remontent aux années 2006-2008.

Depuis 2012 les travaux ont pu être engagés.

- Les racks un moyen efficace de mettre le matériel agricole hors d’eau. © Radio France - Jean-Pierre Burlet

Des travaux en partie financés par les agriculteurs eux-mêmes mais qui peuvent être pris en charge jusqu'à 80% par les financeurs que sont l'Union Européenne, de l'état, de la CNR et de la région dans le cadre du plan Rhône.

Des travaux qui permettent - par exemple - de surélever des bâtiments, sécuriser les systèmes d'irrigation ou adapter les systèmes électriques. Que ces projets soient individuels ou collectifs.

C’est le dossier du jour. Il est signé Jean-Pierre Burlet :

