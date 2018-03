Depuis 3H30 ce jeudi 1er mars au matin notre département est recouvert d'une fine pellicule de neige. Le nord Cotentin est le plus impacté avec plus de 2 cm constatés par endroit. Et beaucoup de verglas aussi. La Manche est en alerte orange pour neige et verglas jusqu'à 19h.

On roule sur la N 13 dans son ensemble mais prudence avec de la neige signalée à 8h entre Brix et Tourlaville. On signale du verglas dans le secteur des Veys. Un camion s'est mis au travers de la chaussée à la sortie de Brix dans le sens Valognes Cherbourg et aussi au niveau d'Isigny dans le sens Paris Cherbourg.

De la neige aussi sur l'A 84 dans le secteur de Guilberville.

Dans tous ces secteurs les salages sont en cours. Les poids lourds sont invité à limiter leur vitesse à 80 kmh/h . Les automobilistes roulent normalement sur la N 174. La chaussée est traitée là aussi.

Sur les axes secondaires, ça coince sur les secteurs du Cotentin comme dans la vallée de Quincampois, une véritable patinoire où ne vingtaine de véhicules étaient coincés ce jeudi matin. La route Cherbourg/ Les Pieux est dégagée vers l'EPR.

Prudence aussi dans les centre-villes comme aux Pieux ou à Cherbourg.

ça glisse dans le centre ville de Cherbourg, comme ici devant votre radio préférée © Radio France - Jacqueline FARDEL

L'intégralité des équipes du département est en intervention. Attention de bien laisser le passage aux engins de traitement .

Aucun bus Zéphyr ce matin

Et si vous préférez le bus, ne comptez pas dessus dans l'agglomération cherbourgeoise. Zéphyr ne fait sortir aucun bus des dépôts depuis 7h30. Pour le département les services de bus Manéo préviennent que des perturbations sont possibles dans les horaires.

Prudence aussi si vous êtes piéton. Les trottoirs glissent partout dans le centre ville de Cherbourg. Le pont tournant était en cours de traitement à 8h. Devant chez les commerçants aussi, beaucoup ont dégagé les accès.

Alerte orange jusqu'à ce jeudi soir

Et ce n'est pas fini puisque on attend encore des averses de neige et des pluies verglaçantes dans le département et si vous devez vous rendre chez les voisins prudence : la neige est tombée aussi cette nuit dans l'Orne et le Calvados

Pour connaitre l'état du réseau routier est détaillé en temps réel vous pouvez consulter le site manche.fr/transports/