Prudence sur les routes du Loiret !

Le nord du Loiret est en proie aux pluies verglaçantes. Le Conseil départemental recommande d'éviter de circuler sur les routes.

Le Loiret est placé en vigilance orange neige et verglas depuis le début d'après-midi. Le nord du département est particulièrement touché. Plusieurs accidents sont à signaler. Le service des routes du Conseil départemental recommande d'éviter de prendre sa voiture, dans le Pithiverais, le Montargois et également du côté aux environs de Beaune-la-Rolande.

Les agents sont mobilisés et patrouillent en ce moment, les axes principaux ont été salés mais la glace se forme trop rapidement. Les itinéraires secondaires sont à éviter le plus possible. Le phénomène de pluie verglaçante devrait durer jusqu'à minuit.