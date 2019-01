Prudence sur les routes : l'Indre et le Cher en vigilance jaune "neige et verglas"

Les routes pourraient être glissantes par endroits ce jeudi matin. Météo France a placé l'Indre et le Cher en vigilance jaune à la neige et au verglas.

Châteauroux, France

Prudence ce jeudi matin sur les routes de l'Indre et du Cher. Ce mercredi soir, Météo France a placé l'Indre et le Cher en vigilance jaune "neige et verglas". C'est aussi le cas pour le Loiret. En fait, une grande partie de la moitié Est de la France est concernée par cette vigilance ainsi que les départements des Pyrénées.

Pour vos déplacements dans les heures qui viennent, soyez donc très prudents et notamment ce jeudi matin ; par endroits les automobilistes pourraient bien trouver sur leur route des plaques de verglas voire même un peu de neige. Cette vigilance "jaune" devrait être levée en début de matinée ce jeudi, à la faveur de la remontée des températures.