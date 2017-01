Puy de Dôme : 7.200 km de routes départementales à déneiger

7.200 km de routes départementales dont 2.000 situées à plus de 800 mètres d'altitude, le Puy-de-Dôme a le réseau routier secondaire le plus haut de France, avant les Alpes et les Pyrénées.

Depuis la fin de semaine dernière, les 580 agents du Département chargés de la viabilité hivernale sont sur le pont. Chaque hiver, 11.000 à 30.000 tonnes de sel sont utilisées sur les routes enneigées du Puy-de-Dôme. Ainsi que 10.000 à 25. 000 tonnes de pouzzolane. Un coût pour le Conseil départemental qui représente entre 9 et 11 millions d'euros.

Au centre d'intervention d'Aydat, six agents surveillent 90 km de routes. Pour traiter la chaussée ce weekend, le district a utilisé 200 tonnes de sel et 100 tonnes de pouzzolane pour un coût total de 20 000 euros.

Claude Verdier et Adrien Maussang, chauffeurs de chasse-neige au centre d'intervention d'Aydat © Radio France - Claudie HAMON

Avant de partir, équipez votre automobile de pneus hiver et informez-vous de l'état des routes en téléphonant au 04 73 42 02 63 ou en consultant les conditions de circulation en écoutant France Bleu. Cette année, la viabilité hivernale est mise en application du 18 novembre 2016 au 24 mars 2017.

A bord d'un chasse-neige du centre d'intervention d'Aydat avec Claude Verdier et Adrien Maussang. Regardez bien l'aileron dans le rétroviseur, il pousse la neige sur les côtés de la route.

Les chiffres clés