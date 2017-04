Puy-de-Dôme: c'est le moment de jeter vos pesticides!

Jusqu'au 29 avril, les particuliers sont invités à déposer leurs produits phytosanitaires, entamés ou non utilisés, dans les déchetteries ou les jardineries partenaires de l'opération "zéro pesticide".

Depuis le 1er janvier dernier, la vente des produits phytosanitaires (herbicides, insecticides etc) n'est plus autorisée en libre-service dans les grandes surfaces. C'est le cas à la jardinerie Delbart de Thiers. Là-bas, ces produits, réputés dangereux pour la santé et l'environnement, sont tout simplement disposés dans une vitrine verrouillée. Une technique qui permet alors d'engager le dialogue avec les vendeurs de la jardinerie. "Cela nous permet davantage d'informer les clients, de les sensibiliser aux solutions alternatives, comme le paillage par exemple ou le désherbeur thermique" explique David Jourget le responsable de la jardinerie.

Face aux conséquences néfastes des pesticides, dans les cours d'eau notamment, Jean-Jacques a renoncé à les utiliser depuis quelques années. "J'ai conçu mon potager d'une autre manière" explique t-il, "en forme de carré, avec une butte surélevée et j'utilise du purin d'ortie". "Il faut penser à la génération future!" lance t-il tout en choisissant ses plants de salade verte.

Les alternatives aux produits phytosanitaires © Radio France - Lauriane Havard

C'est la deuxième fois que la jardinerie Delbart organise une telle opération et cette fois les vendeurs attendent toujours les dépôts des particuliers. Les bacs sont encore vides mais "on espère les remplir la semaine prochaine" affirme David Jourget. Ensuite, les pesticides laissés par les particuliers seront triés et récupérés par la société Chimirec.

Le bonus pour les clients qui apportent leurs produits phytosanitaires c'est de recevoir un bon de réduction dans la jardinerie partenaire de l'opération.