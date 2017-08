Canicule : déclenchement du niveau 3 « Alerte » dans le Puy-de-Dôme et l'Allier

Le niveau 3 "alerte" du plan canicule a été activé ce lundi par les préfectures du Puy-de-Dôme et de l'Allier. Les températures annoncées par Météo-France vont dépasser les seuils d’alerte, à savoir 19°C la nuit et 34°C durant la journée, pour une durée minimale de trois jours consécutives.

Tous les acteurs publics et privés impliqués dans le plan canicule départemental sont appelés à mettre en place les actions qui leur incombent pour protéger les personnes les plus vulnérables :

Mise en place d'une maraude de jour auprès des personnes sans domicile entre 14h et 19h.

Distribution d'eau aux Services intégrés de l'accueil et de l'orientation et à la Plateforme d'accueil des demandeurs d'asile.

Information des centres de vacances, des EHPAD et des hôpitaux.

#canicule le niveau 3 du plan #PuydeDôme est déclenché suite aux fortes t° de ces derniers jours. Plus d'infos > https://t.co/O6Z1jgfK4Npic.twitter.com/NITuVsrqMJ — Préfet Puy-de-Dôme (@Prefet63) August 28, 2017

Par ailleurs, les proches, voisins et famille, des personnes âgées et / ou handicapées isolées sont invités à inscrire ces derniers sur le registre ouvert dans leur commune de résidence. Ce registre permet une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux auprès des personnes les plus fragiles. Le public est invité à suivre des conseils simples pour se protéger pendant les épisodes de canicule :

Se rafraîchir, par exemple en restant à l’intérieur des habitations, dans les pièces les plus fraîches et au mieux, dans un espace rafraîchi.

Se désaltérer, en buvant régulièrement et sans attendre d’avoir soif, au moins 1 litre et demi à 2 litres par jour, sauf en cas de contre-indication médicale.

Éviter les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sports, jardinage, bricolage, etc.)

Aider les personnes dépendantes (nourrissons et enfants, personnes âgées, personnes handicapées, personnes souffrant de troubles mentaux) en leur proposant régulièrement des boissons, même en l’absence de demande de leur part.

Pour plus de renseignements concernant le bulletin de vigilance météorologique émis par Météo France et obtenir les conseils de comportements à adopter, vous pouvez consulter le site Internet de Météo France ou le serveur vocal de Météo France au 05 67 22 95 00.