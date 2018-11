Puy-de-Dôme: la commune d’Orcines prend un arrêté pour interdire l’accès de ses sentiers de randonnée

Orcines, France

Suite aux intempéries des 28 et 29 octobre dernier, la circulation piétonne, cycliste, motorisée, équestre ainsi que toutes les manifestations sportives sont interdites à compter de ce jeudi sur et aux abords de tous les chemins sur le territoire de la commune d’Orcines dans le Puy-de-Dôme jusqu’à nouvel ordre pour des raisons de sécurité.

Des branches d'arbre cassées en suspension, simplement retenues par l'écorce, rendent dangereux la pratique de ces disciplines sur les sentiers de randonnée de ce secteur du parc des volcans.

Fôret d'Orcines après les intempéries © Radio France - Jean-Pierre DE MONGELAS

Les accès piétonniers au sommet du Puy-de-Dôme interdits.

Le chemin des Chèvres et le chemin des Muletiers, les deux sentiers qui permettent d'accéder au sommet du Puy-de-Dôme à pied, sont sur le territoire de la commune d'Orcines et par conséquent interdits au même titre que l'ensemble des sentiers de randonnée situés sur la commune.

Les nombreux propriétaires privés à qui appartiennent les forêts autour du Puy-de-Dôme se sont réunis mercredi pour recenser les dégâts et organiser le nettoyage des sentiers de randonnée entre le Puy-de-Dôme et le Pariou. Dans un premier temps, ils vont dégager les sentiers les plus fréquentés par les promeneurs avant d'enlever les branches et les arbres abattus par la tempête à l’intérieur de leurs parcelles.

En prenant cet arrêté, la municipalité d'Orcines se dégage de toute responsabilité en cas d'accident. Même si vous passer outre, la prudence est recommandée si vous envisagez une ballade dans la chaîne des Puys ce week-end.