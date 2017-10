Puy-de-Dôme : la montagne thiernoise solidaire des portugais victimes des feux de forêt

Les feux de forêt qui ont ravagé le Portugal ont ému des habitants de la montagne thiernoise. A Celles-sur-Durolle, l'école Saint Joseph et la mairie ont lancé une collecte. Chantal Avot est à l'origine de cette opération. D'origine portugaise, elle ne pouvait pas rester indifférente.

C'est le coeur qui parle. Celui de Chantal Avot, 39 ans, chef d'entreprise installée en montagne thiernoise. Sa famille est originaire du district de Coimbra. En voyant les images défiler à la télévision ou sur les réseaux sociaux, son sang n'a fait qu'un tour. Il fallait réagir et vite. Elle a discuté avec les enseignants, les enfants, et les parents de l'école Saint Joseph de Celles-sur-Durolle. Elle a aussi rencontré des élus en mairie. Tous sont tombés d'accord pour organiser une collecte qui ira directement aux habitants sinistrés.

Des denrées non périssables et des vêtements

Dans cette opération, on ne demande pas d'argent mais des denrées non périssables (pâtes, riz, sucre, café, céréales, conserves, huile etc.), ainsi que du linge de maison (draps, couvertures) et des vêtements. Des maisons ont entièrement brûlé, laissant leurs occupants dans le dénuement le plus total. Pour récupérer les dons, chacun s'organise. On trie et on fait des paquetages qui seront distribués sur place par la mairie de Pampilhosa. Un camion plein à craquer et affrété gratuitement par le groupe de transport Dachser partira lundi. D'ici là, c'est à la mairie de Celles-sur-Durolle qu'on peut déposer les dons. "Tout le monde est adorable" souligne Chantal. Une vraie chaîne de solidarité.

J'ai mes racines et mes terres là-bas

"Je suis née en France, mais je considère que je suis aussi de là-bas" explique Chantal. Et elle raconte ses racines, le village de ses parents -Pampilhosa da Serra- où elle a encore de la famille. "On a eu peur" dit-elle, évoquant les images des maisons et des champs brûlés, les dizaines de morts, le pays dévasté. Ce mardi, un bilan fait état de 45 victimes rien que dans les feux du mois d'octobre. Et en juin dernier, l'incendie le plus meurtrier de l'histoire du pays avait fait 64 victimes. "Si des dons arrivent encore la semaine prochaine, on continuera "assure Chantal.

Vous pouvez déposer vos dons jusqu'à vendredi soir, 17 heures, en mairie de Celles-sur-Durolle.

.