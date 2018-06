Le cours d'eau puydômois est victime d'une incivilité croissante. Sans foi, ni loi, particuliers et entrepreneurs viennent y déverser leurs déchets au nord de l'agglomération clermontoise. Un informaticien passionné de nature a décidé de partir en croisade pour protéger les rivières.

Le rendez-vous est pris sur la commune de Gerzat (Puy-de-Dôme). A deux pas du stade Gabriel-Montpied. Sur place, Nicolas Laroche nous montre la décharge de la honte. Vêtements, chaussures, pneus, déchets ménagers, gravats de chantier. L'inventaire n'est pas exhaustif. Ce formateur en informatique de 36 ans connait bien le secteur. Lui qui y venait tout petit déjà avec son grand-père. Le Bédat, qui prend sa source à Orcines, traverse une douzaine de communes dans le Puy-de-Dôme

Un site internet et un livre en préparation

Passionné de rivières, Nicolas Laroche a crée le site internet "Au fil de l'Eau...vergnat". Il y publie des photos "choc", histoire de sensibiliser les promeneurs et d'alerter les pouvoirs publics. 1.500 personnes visitent régulièrement son site. Un livre sur l'histoire du Bédat est également en préparation. Un bon début, mais il y a encore du travail de communication à faire. Auprès des élus locaux et auprès du grand public.

Le Bédat n'est pas le seul cours d'eau puydômois à être souillé par les pollueurs © Radio France - Léa Fernandes

Les incivilités visibles sur les berges du Bédat ont été signalées à Clermont Communauté, la collectivité compétente. Nicolas Laroche : "Pour ces encombrants, on peut faire une déclaration à la plateforme communautaire de proximité. Je l'ai fait il y a un mois, mais rien n'a été fait. Et les déchets s'accumulent. Les gens voient qu'il y a déjà des immondices, du coup, les autres font pareil". Et le Bédat n'est malheureusement pas le seul cours d'eau puydômois à subir l'irresponsabilité des pollueurs.