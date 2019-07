Puy de Dôme : le chemin des muletiers panse ses plaies après les derniers orages

Attention si vous empruntez en ce moment le chemin des Muletiers jusqu'au sommet du Puy de Dôme. Des engins de chantier réparent les ravines et nettoient les fossés, des travaux d'urgence effectués après les violents orages des 5 et 6 juillet derniers.

Ceyssat, Puy-de-Dôme, France

Les travaux se font habituellement deux fois par an, au printemps et à l'automne, mais cette fois, il y a urgence. Les violents orages des 5 et 6 juillet derniers ont creusé des crevasses sur le chemin des Muletiers et les fossés se sont remplis de cailloux et de branchage. Pour nettoyer et réparer, les agents du service environnement du département (SEVE) interviennent avec des tractopelles entre 6 heures et 14 heures. Si vous les rencontrez, soyez prudents, les travaux doivent se poursuivre pendant une bonne dizaine de jours.

La tractopelle de Jean Luc Arnaud, agent du service environnement 63. © Radio France - Claudie Hamon

C'est l'occasion pour le directeur du Grand Site du Puy de Dôme, Philippe Morge, de rappeler aux visiteurs les consignes d'usage, les règles à respecter lorsqu'on fréquente ce joyau, désormais inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. "_Pas de VTT, pas de camping, ne pas circuler en dehors des sentiers, tenez bien votre chien en laisse_, chaussez-vous bien et n'oubliez pas votre petite laine, car le temps change vite là-haut." Finalement rien que du bon sens.

Les chiens doivent être tenus en laisse. © Radio France - Claudie Hamon

En deux jours, les améliorations sont déjà perceptibles sur le chemin des Muletiers. Certaines ravines sont déjà comblées avec des cailloux de basalte. Certains fossés sont déjà nettoyés. Des opérations rendues délicates en raison de la présence de visiteurs sur le sentier. "C'est stressant, mais il faut garder son calme et sa concentration", précise Jean-Luc Arnaud, agent du SEVE depuis 30 ans et conducteur de tractopelle. "Il faut surtout être précis, avant on faisait tout à la main, mais il a fallu élargir le chemin, pour laisser passer les engins. C'est tout de même plus facile."

Un autre chantier, de consolidation cette fois, est prévu à l'automne. Une seconde phase de travaux indispensable, car depuis six mois, 110 000 visiteurs ont déjà foulé ces sentiers du Puy-de-Dôme et 137 000 sont montés par le Panoramique des Dômes. Chaque année, le Grand Site reçoit 560 000 visiteurs.