Puy-de-Dôme : le lac de Saint-Remy-sur-Durolle toujours fermé à la baignade

Depuis le 20 juillet, le lac de Saint-Remy-sur-Durolle dans le Puy-de-Dôme est interdit à la baignade. Pour cause : des cyanobactéries dans l'eau. Et avec le mauvais temps, certains touristes ont décidé de quitter le village. Un situation devenue très compliquée à gérer.

Bientôt deux semaines que le lac de Saint-Remy-sur-Durolle est sous le coup d'une interdiction de baignade. Après Cournon d'Auvergne, c'est le deuxième plan d'eau du Puy-de-Dôme à subir une interdiction. C'est une trop grande concentration de cyanobactéries qui est en cause. L'ARS, l'agence régionale de santé et la mairie ont fait plusieurs prélèvements qui devront être dévoilés en fin de semaine.

En attendant, on essaye de trouver des solutions pour divertir les vacanciers. Comme dans le village vacances Les Demeures du Lac. François Ansel, le directeur, est confiant pour cette saison : "'Je loue des chalets donc les gens restent une semaine, ils profitent de la piscine municipale chauffée ou partent visiter les environs. Il y a pleins de choses à faire aux alentours!"

Mais pour certains, comme au camping Les Chanterelles, Vincent Godement, le gérant, est beaucoup plus alarmant : "J'ai des vacanciers qui sont partis beaucoup plus tôt que prévus. Déjà le mauvais temps ne joue pas en notre faveur mais maintenant le lac. C'est assez déprimant et nous ne savons pas quoi leur dire. On a espoir que pour l'année prochaine, ce problème ne revienne pas."

Les activités nautiques comme le pédalo sont maintenues. La pêche aussi mais il est interdit de consommer le poisson. Selon la mairie, c'est la conjonction entre la chaleur et le manque d'eau qui a permis la prolifération des algues. Une solution avancée par les autorités : le curage du lac. Mais cela pourrait prendre beaucoup de temps. Une réunion entre les élus et l'agence régionale de santé devrait se tenir à la fin de la semaine pour trouver une solution.