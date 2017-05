Pyrénées-Atlantiques : les communes de Larrau et Sainte-Engrâce reconnues en état de catastrophe naturelle

Après des inondations et des glissements de terrain au mois de janvier, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques reconnaît les communes de Larrau et Sainte-Engrâce en état de catastrophe naturelle. Leurs habitants ont jusqu'au lundi 8 mai pour contacter les assurances.

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques place les communes de Larrau et Sainte-Engrâce en état de catastrophe naturelle par arrêté du 21 mars 2017 paru au journal officiel du 28 avril 2017.

Entre le 15 et le 18 janvier dernier, des inondations et des coulées de boues, provoquant des glissements de terrain, ont eu lieu sur ces deux communes frontalières de l'Espagne.

Les habitants des deux communes ont jusqu'au lundi 8 mai pour déclarer leur sinistre auprès de leur assurance, si ce n'est pas déjà fait.

