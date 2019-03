Pyrénées-Atlantiques : Les éleveurs de 52 communes toucheront des aides pour se protéger du loup et de l'ours

Pyrénées-Atlantiques, France

Au total, 52 communes des Pyrénées-Atlantiques sont éligibles aux mesures de protection des troupeaux contre le loup et l'ours. Il y a des communes où des bêtes ont été tuées sans qu'on puisse écarter la responsabilité du loup , et celles où des traces de présence de l'ours ont été relevées ces deux dernières années. Soit 44 communes en Béarn. À l'Est, la zone retenue part d'Asson, jusqu'à Bosdarros et remonte à Orolon-Sainte-Marie via Arudy, jusqu'à Lanne-en-Barétous. Toutes les communes des vallées sont aussi incluses, jusqu'à la frontière avec l'Espagne.

L'inclusion dans cette zone permet d'accéder aux dispositifs d'aides, comme les mesures de gardiennage, l'acquisition de dispositifs d’effarouchement ou l'achat d'un patou qui pourront être, selon les cas, subventionnés à hauteur de 80%. Pour les troupeaux faisant l'objet de mesures de protection, des dérogations pourront aussi être accordées aux éleveurs pour procéder à des tirs de défense sur le loup.