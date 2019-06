Pyrénées : Des records de naissances de bouquetins cette année

Pyrénées-Atlantiques, France

Après les premières réintroductions en 2014, il y avait eu une seule naissance l'année suivante. Cet été un record est battu avec 31 naissances repérées. C'est le double de l'an dernier et d'autres petits cabris pourraient encore être repérés. "On espère encore cinq ou six naissances supplémentaires", indique Eric Sourp, le chef du service scientifique du Parc.

27 cabris ont été observés sur le secteur de Cauterets, lieu des dix premiers lâchers. Quatre ont été vus sur le secteur de Luz-Gavarnie où quatre lâchers avaient été effectués en 2016 et 2017.

Ils se trouvent très bien chez nous - Eric Sourp, chef du service scientifique

Avec ces naissances et après les sept lâchés en avril en vallée d'Aspe, la barre des deux cents bouquetins est franchie. "C'est une super nouvelle s'enthousiasme Eric Sourp, ça nous permet de dire que le pari de réinstaller une population de bouquetins dans les Pyrénées est pratiquement gagné."

Si vous aussi lors de vos randonnées, vous observez un bouquetin, vous pouvez le signalez sur le site www.bouquetin-pyrénées.fr

Le Parc vous propose aussi de contribuer au retour des bouquetins en parrainant un animal par un don.