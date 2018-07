Pyrénées : l'ourson retrouvé seul début juillet est décédé

Par Pierre Viaud, France Bleu Béarn, France Bleu Occitanie et France Bleu

L'ourson de six mois sauvé et soigné début juillet par les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), est finalement mort, annonce ce mercredi la préfecture de la région Occitanie.