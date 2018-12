Pyrénées : la station de Peyragudes ouvre ce week-end malgré un faible enneigement

Les plus hautes stations de ski de Pyrénées ouvrent ce samedi même si le manque d'enneigement empêche une ouverture complète de certains domaines. C'est le cas à Peyragudes à cheval sur les Hautes-Pyrénées et la Haute-Garonne où on s'adapte face à la situation.

Peyresourde Balestas, Loudervielle, France

Après plusieurs reports, ça y est les premières stations de ski dans nos départements ouvrent. À celle de Peyragudes tout le monde s'active pour que tout soit prêt pour samedi matin 9h. Les commerçants terminent leurs installations. Et sur les pistes, les dameuses sont en action. Une seule ombre au tableau la neige qui se fait attendre. Elle est présente en haut de la station mais pas en bas.

Une quinzaine de pistes sur les 49 seront ouvertes samedi. "Les clients ont réservé. Ils sont là. Économiquement, il y a beaucoup de gens qui vivent de ça", explique Eric Desaigues, adjoint au responsable sécurité des pistes. Il travaille depuis des mois pour que les pistes soient skiables ce week-end. Il espère une arrivée du froid pour compléter l'enneigement avec les canons à neige.

De nombreuses activités en plus du ski

Mais avant l'ouverture certains vacanciers avaient anticipé un peu trop tôt leur séjour. C'est le cas d'Elodie venue avec son compagnon et sa grande famille recomposée. Elle espérait éviter l'affluence des vacances de Noël. Elle savait que la station était fermée mais "la réservation était faite, pas le choix pour revenir en arrière. L'année prochaine on s'organisera différemment et on viendra en février ou mars."

40 % du domaine sera ouvert ce week-end. © Radio France - Théo Caubel

Elle est forcément déçue par le manque de neige. Mais du côté des commerçants, on vante les nombreuses activités proposées par la station. "On vient pour se balader, faire des raquettes, du ski de randonnée. On peut faire du biathlon, du vélo. Pleins de choses qui justement pour des saisons qui sont un peu plus difficiles, il y a d'autres activités qui s'organisent autour de la vie en station", rappelle Jean Luc Soubiron qui tient un magasin de vente et de location de matériel.

Un forfait à prix réduit

Et tout sera fait samedi pour satisfaire au mieux les vacanciers attendus en nombre. "On a des taux de réservations qui sont du même niveau que l'an dernier, là où on avait un bon enneigement, donc on bénéficie d'un bon report d'une année sur l'autre, constate Laurent Garcia, le directeur de la station. Les gens ont en tête un bon enneigement de l'hiver dernier donc ça incite à la réservation pour l'année suivante." Et pour compenser le manque de neige un forfait à prix réduit sera mis en place pour ce week-end d'ouverture.