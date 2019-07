Pyrénées : Le Parc national réclame plus de moyens pour la biodiversité

Tarbes, France

Le conseil d'administration du parc a voté mardi matin à l'unanimité une motion de soutien aux personnels. Depuis 2011, au fil des réorganisations successives, le Parc national des Pyrénées a perdu 16 postes et a vu son budget fondre de 20 % selon le SNE (le Syndicat National de l'Environnement), qui avance une baisse de 1 million 300 000 euros.

On est à l'os - Frédéric Chavagneux, représentant du SNE

Plusieurs missions du parc ont dû être abandonnées, explique Frédéric Chavagneux, réprésentant du SNE et garde moniteur du parc en Vallée d'Aspe. "Au niveau de la protection, on ne suit plus par exemple l'aigle royal. On en a ras le bol du blabla du gouvernement qui n’arrête pas de dire qu'il va faire des choses sur la biodiversité et le dérèglement climatique mais sur le terrain, c'est tout le contraire qui se passe ! On est démantelé et c'est la même chose pour l'Agence française de la biodiversité et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage."

Thierry Chavagneux, guide moniteur du parc et représentant du SNE, dénonce le désengagement de l'Etat pour la biodiversité Copier

Aujourd'hui il n'y a plus que soixante dix postes au Parc national des Pyrénées et les agents redoutent d'en perdre encore d'autres avec la création du Parc national des forêts de Champagne-Bourgogne qui, comme celui des Calanques, doit se faire à moyens constants.

Une rencontre est prévue ce mercredi à Paris entre une délégation de présidents de parcs et le ministre de la Transition écologique François de Rugy. Laurent Grandsimon, maire de Luz-Saint Sauveur et président du Parc national des Pyrénées demande lui aussi que "Bercy arrête dans ses arbitrages de voir le budget de la biodiversité comme un budget de dépense mais comme un budget d’investissement dans l'avenir de nos enfants".