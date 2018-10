Pyrénées : les deux ourses relâchées sont "en parfait état de santé" et sont toujours en Béarn

Par Mathias Kern, France Bleu Béarn et France Bleu

L'ONCFS, l'office national de la chasse et de la faune sauvage, annonce ce mercredi que les deux ourses slovènes relâchées en Béarn début octobre sont "en parfait état de santé". Il est possible de les localiser grâce à leur collier GPS. Claverina et Sorita sont toujours en vallée d'Aspe et d'Ossau.