Quinze jours après le lâcher des deux ourses en Béarn et les menaces des éleveurs de les effaroucher voire de les chasser, la coordination associative pyrénéenne pour l'ours (Cap ours) lance un appel à la vigilance en ce début de vacances de la Toussaint.

Un ours dans la réserve des Pyrénées, de ceux que Ferus et Cap ours veulent protéger d'éventuels actes malveillants.

Ariège, France

Voilà deux semaines que Claverina et Sorita ont pris leur quartier dans les Pyrénées. L'attention médiatique est un peu retombée autour des ourses slovènes mais pas la colère chez les éleveurs et les anti-ours. Après les menaces et les battues, la coordination associative pyrénéenne pour l'ours se méfie et souhaite la mise en place d'une vigilance citoyenne.

"On a vu une montée dans la communication contre l'ours. Des appels à perturber intentionnellement les deux ourses, depuis plusieurs années on voit des incitations à détruire les ours. Nous on ne peut pas être partout dans la montagne, les gardes ONCFS* non plus, donc c'est important que tous ceux qui partent dans la montagne apprennent à être vigilants. C'est un message à tous les candidats braconniers : tout usager de la montagne est un possible lanceur d'alerte! Qu'ils ne considèrent pas qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent en montagne." — Sabine Matraire, vice-présidente de Ferus

Que faut-il surveiller?

Cap ours et Ferus demandent à tous les randonneurs, éleveurs pro ours, habitants... du massif des Pyrénées de dénoncer la moindre trace d'un braconnage ou d'une agression contre l'ours. Sabine Matraire, vice-présidente et coordinatrice ours de l'association Ferus :

"Y a quelques années, il y avait des pot de miel remplis de verre pilé, donc si on trouve ce type d'indice... Par exemple des emballages de poison, des carcasses empoisonnées avec des petits mammifères ou des renards qui les auraient mangé et qui seraient morts non loin de là , ça peut être un indice. Une agitation particulière dans la zone de présence de l'ours, des tirs en l'air... Ce sont aussi des signes."

La coordination associative pyrénéenne pour l'ours met à disposition deux adresse mails : vigie@ferus.org et fiep@club-internet.fr Ainsi qu'un numéro : 05 59 62 49 43.

A ce jour aucun incident majeur n'a été signalé depuis le lâcher des deux ourses en vallée d'Ossau.

*Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage