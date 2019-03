Pyrénées : un apiculteur du Comminges poste 60.000 lettres destinées à sauver les abeilles

Saux-et-Pomarède, France

L'apiculteur de Saux-et-Pomarède (Haute-Garonne) Nicolas Puech s'est lancé un défi début janvier : envoyer des graines de trèfles pour aider les abeilles à tous ceux qui en feraient la demande. Opération accomplie trois mois après. Ce lundi 18 mars, il va ainsi poster 60.000 lettres dans toute la France, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique du Nord.

40.000 lettres triées en un weekend

Le temps d'un weekend, Nicolas Puech aidé d'une dizaine de bénévoles ont trié la majorité des lettres reçues depuis janvier : 40.000 lettres ! "Des bénévoles m'ont dit samedi qu'ils avaient hésité entre la marche pour le climat et venir mettre sous pli les lettres pour les abeilles, raconte l'apiculteur. Ils ont choisi de venir ici parce que pour eux c'était plus concret."

"Ça fait un moment que le monde apicole et les scientifiques alertent sur le devenir des abeilles, confirme sa sœur Marion, elle aussi apicultrice. Ça fait plaisir de voir que les gens se sentent concernés : les bénévoles qui nous aident à renvoyer ces lettres mais aussi tous ceux qui ont demandé des graines de trèfles."

Les enveloppes vont être postées ce lundi 18 mars © Radio France - Simon Cardona

N. Puech et son association ont d'autres projets

Une action concrète : des graines de trèfles à semer en échange d'une enveloppe affranchie. Et du social aussi explique Régine : "C'est formidable comme opération. Un tel élan de solidarité, je vais passer une excellente journée. J'aimerais qu'il y ait ce genre d'opération dans mon village, qui réunisse comme ça les gens. Parce qu'on ne se parle plus et ça devient catastrophique."

Jean-Pierre et Janine ont passé la journée à remplir des sachets de graines de trèfle © Radio France - Simon Cardona

En septembre, Nicolas Puech et l'association Natur' Miel comptent lancer un concours dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes à l'écologie. Mais ils n'oublient pas pour autant les abeilles. Dans un an, ils lanceront une nouvelle opération "sauvons les abeilles" avec une plante différente.

Si vous avez envoyé une enveloppe entre janvier et début mars, vous devriez recevoir vos graines de trèfles cette semaine.