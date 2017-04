Quatre semaines après la tempête Zeus, tout n'a pas été réparé

Le 6 mars dernier, des vents de plus de 190 kilomètres/heure étaient enregistrés à la pointe Bretagne. La tempête Zeus a été ravageuse et les dégâts ont été considérables. Un mois après, les équipes d'Enedis et d'Orange sont toujours sur le terrain.

Plus de 200 000 foyers privés d'électricité et 80 000 clients sans téléphone en Bretagne. Le Morbihan et le Finistère ont été les départements les plus touchés. Les dégâts sont considérables. Franck Ludo, assureur à Quimper, reconnaît que la profession a été débordée et que cette tempête est sans doute la plus dévastatrice de ces dernières années. "Cela a été soudain et cette tempête n'a pas été anticipée comme les précédentes. Nous sommes intervenus essentiellement pour des pertes de denrées dans les frigos, les congélateurs suite à des coupures de courant. De nombreux agriculteurs ont déclaré des sinistres pour des tanks de lait perdus mais Zeus se caractérise surtout par une quantité importante d'arbres arrachés," détaille l'assureur.

Des pointes de vent à 191km/h ont été enregistrées à Ouessant, des dégâts aussi dans le sud-Finistère (ici Fouesnant). © Radio France - Annaïg Haute © Radio France - Annaig Haute

Il reste encore des bretons sans téléphone depuis le 6 mars

Le FInistère et le Morbihan ont été particulièrement touchés - photos auditeurs

80 000 clients se sont retrouvés sans téléphone sur l'ensemble de la région et à ce jour le réseau n'a pas encore été rétabli dans sa totalité." Il reste encore 3 000 clients privés de réseau téléphonique. 1 000 poteaux sont tombés à terre et un mois après il en reste encore 800 à redresser. La situation sera rétablie d'ici la fin du mois d'avril. Près de 300 agents ont été mobilisés et de nombreuses équipes interviennent encore sur le terrain et nous avons mis en place des installations provisoires pour réalimenter le maximum de nos clients, " nous assure Pierre Jacobs directeur d'Orange Ouest

Les équipes d'Enedis vont consolider les réparations de fortune effectuées au lendemain de la tempête Zeus

"Les dégâts ont été considérables et nous sommes intervenus au plus vite mais aujourd'hui, il faut consolider nos réparations. Cela va prendre encore des semaines d'intervention sur le terrain, essentiellement en milieu rural", nous explique Didier Floran, directeur d'Enedis Finistère. "Ces quatre dernières années, nous avons investi 100 millions d'euros dans l'enfouissement notamment de nos lignes électriques et cela a permis de limiter la casse ", poursuit le responsable d'Enedis.

La facture totale de cette tempête ne sera connue que dans plusieurs mois.