Qualité de l'eau dans la région toulousaine : ça va mieux mais peut mieux faire

L'agence de l'eau Adour-Garonne a fait le bilan de son action dans les 50 dernières années. Il en ressort que la qualité de l'eau s'est nettement amélioré, mais qu'il reste encore des progrès à faire, notamment au niveau de la pollution agricole.

En 50 ans, la situation a considérablement évolué, et dans le bon sens, se félicite l'agence de l'eau : finies les pollutions à l'ammonium, au phosphore ou au cadmium. Les rejets dus aux industriels mais aussi aux particuliers, principalement dans les grandes villes, sont désormais infimes.

Situation satisfaisante pour 43% des masses d'eau

Pourtant, seules 43% des masses d'eau seulement sont dans un état satisfaisant dans le bassin de l'Adour et de la Garonne : plus de la moitié des eaux est donc encore trop polluée. A 300 endroits, la situation est même préoccupante, principalement dans certaines zones sur la Charente, l'Aveyron et la Garonne. "Ce sont des rivières dont le niveau varie fortement en fonction des saisons. Lorsqu'il y a des rejets dans ces cours d'eau l'été, quand il y a moins d'eau, la concentration en polluants est automatiquement plus élevée" explique Guillaume Choisy, directeur général de l'agence Adour-Garonne.

43% des cours d'eau, nappes phréatiques et réserves non polluées, c'est un niveau conforme à la moyenne nationale. L'objectif est d'arriver à 69% en 2021, et à zéro pollution d'ici 10 ans.

Couvrant un cinquième du territoire, le bassin Adour-Garonne et le plus étendu de France - Agence de l'eau Adour-Garonne - DR

L'agriculture en cause dans la majorité des cas de pollution

Si industriels et collectivités ont fait des efforts, l'agriculture reste responsable de la majorité des pollutions, notamment par les pesticides et les nitrates. C'est ce qu'on appelle la pollution diffuse, et c'est plus difficile à traiter qu'un "simple" rejet, pour lequel on met en place des tuyaux ou des stations d'épuration. Changer les pratiques agricoles pour diminuer l'apport en produits phytosanitaires et pesticides prend davantage de temps.

Des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents

Autre enjeu pour les prochaines années : faire face au réchauffement climatique, qui va entraîner, prédit l'agence de l'eau, des sécheresses de plus en plus fréquentes, comme on en connait encore cette année. Depuis le printemps dernier, le niveau des cours d'eau est bas, et les quelques pluies de ces derniers mois n'ont pas encore permis de refaire les stocks.

"Il va y avoir de moins en moins d'eau issue de la fonte des neiges, les réserves ont un niveau de plus en plus bas, et avec la chaleur qui augmente, l'eau s'évapore plus rapidement du sol" précise Guillaume Choisy.

L'agence de l'eau travaille sur un plan d'adaptation au changement climatique, qui devrait être finalisé au printemps prochain.