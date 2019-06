Qualité des eaux de baignade globalement excellente dans l'Hérault

A l'approche de l'été, l'agence régionale de santé a fait le point ce mardi sur la qualité des eaux de baignade dans l'Hérault. Près de 900 prélèvements ont été réalisés au cours de l'été 2018 en mer, en rivière et lac. La qualité est globalement très satisfaisante.

Hérault, France

Comme chaque année, l'Agence Régionale de Santé a fait le point ce mardi sur la qualité des eaux de baignade dans l'Hérault. L’Hérault est le département de la région Occitanie qui dispose du plus grand nombre de sites de baignades. Globalement la qualité des eaux est bonne à très bonne, à l’exception de quelques contaminations ponctuelles

Eau de mer

La qualité des baignades en mer en 2018 peut être jugée comme très satisfaisante. 67 sites sont contrôlés ce qui représente un total de 659 prélèvements. 65 baignades en eau de mer, soit 97%, sont classées en «excellente qualité», 2, soit 3%, en «bonne qualité»( Le Lagon dans l'avant port à Agde et la plage sud de l'étang de Thau à Balaruc-les-Bains) . Ainsi, 100% des baignades en eau de mer sont conformes à la Directive Européenne.

Une baignade a fait l’objet d’une contamination temporaire pendant la saison 2018, il s'agit de la plage du couchant à La Grande Motte. Contamination isolée en juillet dont la source n’a pas pu être déterminée. Ce résultat, très ponctuel, n’a pas eu d’influence sur le classement de cette baignade qui reste de qualité excellente.

Eau douce

La qualité des baignades en eau douce en 2018 peut être jugée comme satisfaisante. Sur le département de l’Hérault, 45 sites de baignades sont contrôlés, représentant 228 prélèvements sur la saison 2018.

43 sites sont accessibles au public et ont été classés :

o 35, soit 77.8% sont classés en «excellente qualité»

o 4 (8,9%) en "bonne qualité"

o 1 (2.3%) en "qualité suffisante"

o 1 baignade réouverte après plusieurs années de fermeture, il s’agit de la baignade Lunas (Orb-Taillevent), qualifiée de "nouvelle baignade"

o 2 sites classés en "changement qui affecte la qualité de l’eau", il s’agit de 2 baignades fermées temporairement jusqu’en 2016 et réouvertes depuis 2017: la baignade du village à Bélarga pour cause de travaux et la baignade de Pont Saint Men à Villemagne l’Argentière suite à des crues.

Enfin, 2 sites sont fermés à la baignade car l’eau y est de qualité insuffisante, il s'agit du Jaur à Olargues et du Gravezon à Lunas.

Ainsi, sur la saison 2018, l’intégralité des sites de baignades accessibles au public est conforme à la Directive Européenne.

Vous retrouvez la carte de la qualité des eaux de baignade sur le site www.baignades.sante.gouv.fr