Lorraine, France

Les agents du centre d'entretien et d'intervention de Champigneulles, qui dépend de la DIR Est, trouvent plus de déchets que d'habitude sur les bords de l'autoroute A31 entre Champigneulles et Fey en Meurthe-et-Moselle. Pendant les vacances, on peut compter parfois plus de 110.000 véhicules par jour sur l'A31 contre 88.000 en moyenne. Et comme le trafic sur les autoroutes est plus important la quantité de déchets jetés au bord de l'autoroute l'est également. Cela fait écho à une étude Ipsos - Vinci Autoroutes qui met en avant le fait qu'un tiers des français jette ses déchets par la fenêtre sur l'autoroute.

Les ordures sont souvent laissés au pied des poubelles selon les agents de la DIR Est. ( ici sur sur l'aire de repos du Bois du Juré sur l'A31 ), © Radio France - Seina Baalouche

500 kilos de déchets au kilomètre

Chaque année les agents de la DIR Est ramassent 500 kilos de déchets par kilomètre. Des objets en tout genre comme des pneus, des sachets plastiques, des papiers, des cigarettes mais aussi des "bouteilles d'urines laissés par les routiers ou encore des sachets d'excréments lancés et qui restent accrochés aux grillages" explique Bruno Bailly au volant d'un fourgon orangé de la DIR Est. Une fois arrivé sur l'aire de repos du Bois du Juré, située au niveau de Lesménils sur l'A31, l'agent du centre d'entretien de Champigneulles commence à ramasser les emballages alimentaires et les canettes laissés juste au pied des poubelles. Comme le trafic sur l'A31 est plus important en été, la quantité de déchets l'est aussi tout comme les incivilités "On le constate surtout sur les aires de repos", explique Bruno Bailly qui poursuit "on est là pour ramasser et quand il y a des déchets qui sont mis involontairement sur la route c'est normal mais les sachets Macdo dans les bretelles, c'est énervant pour nous, surtout que c'est quotidien."