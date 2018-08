Lusignan, France

Le week-end dernier le match de ligue 2 entre Béziers et Lens a été reporté en raison du mauvais état de la pelouse.

l'expertise des chercheurs de l' Inra intéresse aussi le monde du foot

Lusignan est le principal site d'études des prairies semées destinées à l'alimentation des animaux d'élevage. Depuis quelques années, les recherches prennent en compte les enjeux du développement durable et du changement climatique. Mais qui dit prairies semées dit aussi pelouses, et l'expertise des chercheurs de l' Inra intéresse aussi le monde du foot. En ce moment c'est donc le casse tête de la prolifération d' un champignon qui était déjà connu mais qui n'avait pas été observé et surtout à ce point sur les pelouses l'été. Des jardiniers des clubs de foot parfois pris un peu de court, car plus habitués à se focaliser sur l'état des pelouses l'hiver avec gel et dégel. Les spécialistes des pelouses annoncent même qu' un gazon peut être atteint par près de 30 maladies différentes.