Quatre marches pour le climat sont prévues samedi en Pays de Savoie

Ce samedi aura lieu la troisième Marche mondiale pour le climat après celles du 08 septembre et du 13 octobre. Cette fois, il s'agit de pousser les États à agir pour limiter le réchauffement climatique. En Pays de Savoie, quatre Marches sont prévues.

Annecy, France

Ce samedi sera une journée de mobilisation citoyenne. Le mouvement des Gilets jaunes maintient ses rassemblements et ce sera également la troisième Marche mondiale organisée cette fois à l'occasion de la Cop 24, la conférence qui se tient depuis le 2 décembre à Katowice en Pologne sur les changements climatiques. La principale Marche est attendue à Paris mais plus d'une centaine est annoncée sur le territoire français et des dizaines à travers le monde.

ÉCOUTEZ : les points de vue des organisateurs des Marches en Pays de Savoie Copier

Quatre Marches sont annoncées en Pays de Savoie

Annemasse, rassemblement de 10h à 12h, parc de Montessuit

Cluses, rassemblement à 14h30 à la gare

Annecy, rassemblement de 14h à 16h30 au Pâquier

Chambéry, rassemblement à 14h à la fontaine des Éléphants

Fallait-il maintenir ces manifestations ? Pour les organisateurs, les gilets jaunes sont les bienvenus s'ils soutiennent le mot d'ordre des Marches : l'urgence climatique. Chacun est appelé à venir avec un objet type sonnette ou cloche pour alerter sur l'urgence d'agir.