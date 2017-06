Le trafic routier principale source de pollution dans l'Hérault

Atmo Occitanie, l'organisme chargé d'observer la qualité de l'air dans notre région dressait ce jeudi le bilan de l'année 2016. 36 épisodes de pollution de l'air ont été enregistrés contre 40 en 2015. Dans l'Hérault les émissions liées au transport sont les plus préoccupantes.

Dans l' Hérault on respire globalement plutôt bien, six épisodes de pollutions ont été enregistrés au cours de l'année dernière, c'est deux de moins qu'en 2015.

Dans notre département, il n'y a pas de grosses usines, peu de chauffage au bois, ce qui polluent le plus c'est le trafic routier et l'agriculture.

Atmo observe à la loupe une vingtaine de polluants. L'ozone ( qui résulte d'une transformation du dioxyde d'azote des véhicules sous l'effet du soleil) est le seul pour lequel les concentrations moyennes annuelles dépassent les valeurs réglementaires.

Le trafic routier montré du doigt

Mais on constate tout de même un point noir c'est le long de l'A9 et des grands axes routiers. Les objectifs pour les particules fines, le benzène et surtout le dioxyde d'azote ne sont pas respectés.

illustration © Maxppp -

La pollution de l'air provoquerait 3000 décès par an dans la région

A l'échelle de la Métropole de Montpellier ce sont donc entre 2 et 6000 personnes qui sont exposées à des concentrations dangereuses pour leur santé. On estime qu'a l'échelle de la région près de 3000 décès pourraient être évités en réduisant la pollution de l'air.

Dominique Tilak directrice générale d'Atmo Occitanie dresse le bilan de la pollution dans l'Hérault Copier

La pollution de l'air a un coût: entre 6 et 8 milliards d'euros chaque année en Occitanie.