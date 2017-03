Quel climat pour demain ?

Maintenir le réchauffement climatique à moins de 2°C d'ici la fin du siècle, faute de quoi les conséquences pourraient être dramatiques pour notre planète : c'est le message que fera passer Jean Jouzel, ce dimanche 19 mars, à 15h, au parc Galéa.

Climatologue et glaciologue, Jean Jouzel est l'un des plus grands scientifiques français, de renommée mondiale. Expert à l'ONU, il est aussi vice-président du GIEC, le Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat avec qui il a reçu le prix Nobel de la Paix en 2007.

Pour lui les choses sont claires : la situation est grave !

En 50 ans, la fonte des Glaciers a élevé le niveau des océans de 10 centimètres. 10 000 à 20 000 îles pourraient disparaître au cours du siècle dans les archipels du Pacifique. De nombreuses grandes villes construites sous le niveau de la mer pourraient être envahies par les eaux comme Miami, New York ou Tokyo.

Pour la Corse et l'ensemble de la Méditerranée, les conséquences seraient autres mais tout aussi graves avec « des hivers plus doux, des écosystèmes naturels complètement modifiés et enfin le risque de moins de précipitations. Il y aurait donc un problème d’accès à l’eau pour certaines régions et un problème d’aridification des sols ».