Nîmes, France

Ils s'entassent dans les garages et plus les années passent, plus on se rend compte de leur dangerosité pour l'Homme et pour l'environnement. Jacqueline a donc décidé d'amener un carton plein de «vieux insecticides» à la collecte organisée samedi à Nîmes par EcoDDS, une société à but non lucratif spécialisée dans le recyclage des produits chimiques. La sexagénaire prévient : «ne le tripotez pas trop, faites gaffe».

Colles, peintures et produits phytosanitaires

EcoDDS collecte ainsi «les bidons de chlore pour les piscines, les filtres à huile, les bidons d'eau de refroidissement, tous les produits phytosanitaires du jardinage, les mastics, les solvants, les pots de peinture...», tente de lister David, animateur de la société, qui alerte : tous ces produits «ne vont surtout pas au tri sélectif et encore moins à la poubelle».

Toutes les déchetteries ne les acceptent pas

Ses insecticides, Jacqueline les utilisait autrefois pour ses tilleuls, cyprès et rosiers. Aujourd'hui, convaincue de leur dangerosité, elle refuse de s'en servir mais «ne savait pas trop comment s'en débarrasser». C'est désormais chose faite. Jean-Philippe, un autre particulier venu déposer des produits issus de son garage, se dit soulagé : _«_Je préfère les amener ici plutôt qu'en déchetterie car comme ça, ce sera fait d'une bonne manière et ça ne touchera pas la nature».

En effet, toutes les déchetteries ne les acceptent pas. D'où l'intérêt des collectes organisées ponctuellement par EcoDDS sur les parkings des grandes enseignes de bricolage, Leroy Merlin et Castorama. Mais le reste de l'année, il est également possible de trier les déchets chimiques sans crainte qu'ils terminent quelque part dans la nature. David, l'animateur d'EcoDDS, donne la marche à suivre : «Il faut allez sur EcoDDS.com, vous tapez le nom de votre commune et apparaîtront les déchetteries près de chez vous à même de récupérer vos produits chimiques».