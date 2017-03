Quelles initiatives en Bretagne pour préserver l'environnement ?

C'est le printemps depuis ce lundi ! A cette occasion, France Bleu Armorique fait du tri et ne garde que les meilleures idées pour prendre soin de notre environnement. Tri sélectif, économies d’énergie ou encore gestes citoyens, les bonnes pratiques ne manquent pas en Bretagne. Tour d'horizon.

A l'occasion du printemps qui est arrivé ce lundi 20 mars, France Bleu Armorique vous propose de découvrir les initiatives régionales et les acteurs en Bretagne qui agissent pour prendre soin de notre environnement. Tri sélectif, économies d’énergie, gestes citoyens, la Bretagne ne manque pas d'initiatives pour protéger notre planète. Ecoutez notre matinale spéciale ce mardi 21 mars à partir de 6h.

La Bretagne, championne du tri

Avec 68 kg d'emballages ménagers par habitant en 2015, la Bretagne est la région où l'on trie le plus. La moyenne nationale n'est que de 46,5 kg pour les déchets plastiques et le verre. Les Côtes d'Armor arrivent en tête avec 77 kg de déchets triés par habitant. C'est le deuxième département français pour le tri, après la Vendée (80 kg). Et chaque année, il progresse. Entre 2014 et 2015, ce chiffre a augmenté de 4,5 %. Maël L'Hostis, responsable des opérations chez Eco Emballages en Bretagne, nous dit tout à 8h15 ce mardi.

La Bretagne accueille depuis septembre 2016 le plus important centre de recyclage de France : Paprec. Au Rheu, près de Rennes, 20 tonnes de déchets par heure passent tous les jours sur les tapis de l'entreprise. Papiers, cartons, bouteilles en plastiques, canettes en aluminium sont traités. Pour inciter les Rennais à mieux trier, le groupe Paprec organise des visites gratuites de son centre de tri. Notre reporter a suivi la visite d'une classe de CM2. Reportage et vidéo.

Déchets sur terre et en mer

Les déchets en mer © Maxppp -

Le tri, ça peut rapporter gros ! La Région Bretagne est en avance pour la redevance incitative, qui remplace la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Elle est proportionnelle au poids de déchets non recyclables produits par le foyer. La commune d'Argenté-du-Plessis, par exemple, expérimente depuis six ans des bacs avec des puces électroniques. Frédéric Blot, conseiller municipal dans cette commune près de Vitré, nous explique tout à 7h50.

Des déchets, il y en a sur terre, mais aussi en mer. Et pour lutter contre la prolifération des déchets plastiques sur les océans, un marin veut construire un maxi multicoques, un voilier, pour ramasser les déchets plastiques. Installé dans le Morbihan, Yvan Bourgnon a gagné la Mini Transat et remporté la Transat Jacques Vabre avec son frère Laurent, aujourd'hui disparu. C'est aussi un aventurier : il a fait le tour du monde en catamaran de sport et prépare une expédition : le passage du Nord Ouest sur l'océan Arctique. Il est aussi défenseur de l'environnement. Découvrez son portrait.

10 millions de tonnes d'aliments jetés à la poubelle

On jette en France tous les ans l'équivalent de 16 milliards d'euros de nourriture © Maxppp -

Autres déchets qui donnent le tournis : le gaspillage alimentaire. On jette en France tous les ans l'équivalent de 16 milliards d'euros de nourriture (selon l'Ademe 2016), c'est 10 millions de tonnes d'aliments parfaitement consommables. Et de quoi nourrir 10 millions de personnes pendant un an. Le gaspillage alimentaire, ça se passe chez vous, dans votre cuisine, mais aussi dans la grande distribution, et sur les marchés. Les maraîchers laissent souvent derrière eux des produits comestibles. Du coup, un phénomène s'est développé ces dernières années : celui des glaneurs et des glaneuses. Ils ramassent les invendus à la fin du marché. Reportage au marché des Lices à Rennes.

Et chez vous, peut-on améliorer le tri de ses déchets ? Comment moins en produire ? Quelles actions avez-vous mises en place chez vous ? A partir de 9h, nos Experts de Rennes Métropole et de la Ressourcerie de Bain-de-Bretagne répondront à vos questions et réagiront à vos témoignages au 02.99.67.35.35, sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux.