Quelles plantes comestibles se trouvent dans le Pilat ?

La cueillette de plantes sauvages dans le Pilat attire de plus en plus de monde. Pour beaucoup il s'agit de faire une bonne omelette ou un remède de grand-mère. Félicien Bros propose depuis trois ans des balades pour trouver ces plantes. Ses sorties ont affiché complet tout l'été.

Le Bessat, France

Un retour à la nature est bien dans l'ère du temps. Les balades proposées par un guide de haute montagne pour trouver des plantes comestibles ont affiché complet tout l'été. Point de départ : Le Bessat.

Ce sont surtout des locaux qui viennent avec leur panier. Félicien Bros est à l'organisateur de ces promenades dans le Pilat depuis trois ans pour cueillir ces plantes.

Félicien Bros propose des visites pour trouver des plantes comestibles dans le Pilat. © Radio France - Diane Sprimont

"Au début, je partais seulement avec 3 ou 4 personnes. En juillet et août, j'étais complet, je partais avec 15 personnes," raconte Félicien Bros. Les plantes communes utiles à la santé sont celles qui intéressent le plus ses participants comme le fenouil des alpes, l'arnica, le serpolet. D'après Félicien Bros, dans le Pilat, on trouve surtout des plantes "montagnardes".

L'épinard de montagne peut se cueillir aux abords du Bessat et dans le Pilat. © Radio France - Diane Sprimont

Félicien Bros cueille de l'épilobe, une plante connue pour ses bienfaits contre la cystite et les problèmes de prostate. © Radio France - Diane Sprimont

Félicien Bros montre également les plantes toxiques à ne pas consommer comme la digitale, sa consommation peut être mortelle.

La plante digitale se trouvant dans le Pilat peut être mortelle.

Les infos sur les balades et activités proposées par Félicien Bros sont accessibles sur ce site.