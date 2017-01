Quelques petits accrochages sans gravité à cause du verglas dans les Bouches-du-Rhône

Le département des Bouches-du-Rhône est placé en vigilance orange pour neige et verglas jusqu'à 14h, tout comme le Vaucluse. Il y a eu quelques petits accrochages sur les routes ce matin, en particulier sur l'Est des Bouches-du-Rhône, mais sans gravité.

Le secteur le plus touché se situe à l'Est d'Aix-en-Provence, où des pluies verglaçantes ont été signalées par des auditeurs de France Bleu Provence, notamment à Venelles, Peyrolles, Rousset et Fuveau.

Les pompiers des Bouches-du-Rhône vous appellent à la plus grande prudence. Les pluies se sont calmées, mais pourraient reprendre dans les prochaines heures.

