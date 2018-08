Cléon-d'Andran, France

Les habitants de Cléon-d'Andran parlent d'une mini tornade. C'est dire la violence des bourrasques. Le 9 août dernier, les orages étaient accompagnés de fortes de pluies et de vents violents. "C'était impressionnant, en deux minutes le vent a tout emporté" raconte Nicole, une cléonaise.

"Nos employés communaux ont passé trois jours à récolter les tuiles tombées à droite à gauche. Environ 75% des toitures du village ont été endommagées"- Henri Carre, premier adjoint du maire de Cléon d'Andran

Quinze jours plus tard, beaucoup de toits sont encore recouverts de bâches. Selon la mairie, trois quarts des maisons ont été touchées plus ou moins sévèrement. Pour certains il faudra replacer les tuiles mais pour d'autres c'est beaucoup plus important : "ma toiture a failli s'envoler, elle menace de tomber. Les pompiers l'ont sécurisé avec des étais, la mairie a balisé la route devant ma maison mais je ne dors pas tranquillement. J'ai peur qu'il y ait un accident", explique David, un cléonais.

Un pan de mur de la maison de David s'est effondré - David Silhol

"Mon fils me dit "papa la douche est allumée" mais ce n'était pas la douche, c'était l'eau qui coulait carrément dans la chambre. Tout est à refaire maintenant" - David, habitant de Cléon d'Andran

La maison de David a également été inondée. Depuis il ne peut plus dormir dans sa chambre, il partage donc avec sa femme celle de ses deux enfants. "Et dans la maison ça sent l'humidité mais on fait avec" ajoute-t-il. Un expert est venu évaluer les dégâts mais le cléonais doit encore patienter pour les travaux : "j'ai appelé une trentaine d'artisans mais tous sont en vacances ou déjà pris".

Piscine d'une habitante de Cléon d'Andran après la tempête du 9 août - Christophe Boistelle

Nicole habite à 800 mètres de chez David, elle est aussi sinistrée : "ma toiture est en grande partie arrachée, des tuiles et l'antenne de télévision sont tombés dans la piscine. _Trois chambres ont été inondées et maintenant les plafonds sont gonflés. Les travaux vont coûter environ 40. 000 euros_."

Son gendre Christophe tient un restaurant dans le centre du village. Une famille de hollandais était venue se réfugier dans son établissement, "le toit de leur voiture s'est décroché et s'est envolé", décrit-il. Sa voiture est aussi bien esquintée : _"elle était garée dans la rue et elle a tout ramassé : les tuiles, les branches d'arbres. La carrosserie est très amochée et les vitres sont brisées_".

Des dizaines d'arbres sont tombés. La commune a fait appel à une société privée pour les dégager. Elle doit aussi remettre à neuf différents bâtiments communaux comme la salle des fêtes. Le coût total des travaux est estimé à 90. 000 euros.

Des dizaines d'arbres sont tombés après la tempête - Société "Sud étanchéité"

Le village de Cléon-d'Andran espère son classement en état de catastrophe naturelle.