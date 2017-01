QUIZ - Dix choses à savoir sur le froid et le corps humain

La vague de froid se poursuit et va encore durer toute la semaine prochaine, selon Météo France. Comment réagit notre corps en une telle période de froid, et quelles habitudes prendre pour le ménager ? Testez vos connaissances sur le froid et le corps humain avec notre quiz.

Il est où le redoux, il est où ? Pas là avant jeudi prochain, prédit Météo France. Les températures négatives sont bien installées partout en France, une vague de froid donc assez longue qui met nos organismes à l'épreuve. Le froid et le corps humain, c'est toute une histoire. La connaissez-vous bien . Voici un petit quiz pour réchauffer vos doigts.