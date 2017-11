QUIZ | Journée mondiale du recyclage : savez-vous trier vos déchets ?

À l'occasion de la Journée mondiale du recyclage ce mercredi 15 novembre, francebleu.fr vous propose de faire le point sur un sujet nébuleux pour beaucoup de Français : le tri des déchets.

Bac jaune, bac vert, bac bleu : les containers de déchets triés sont souvent truffés d'intrus. Et pour cause, il n'est pas facile d'y voir clair au milieu de tous les différents matériaux à trier pour être un bon élève. En France en 2014, ce sont 345 millions de tonnes de déchets qui ont été produits. Seuls 17 millions ont été recyclés pour une nouvelle vie, mais ils ont déjà permis d'éviter 21 millions de tonnes de CO2 émises, selon ces chiffres de l'Ademe (L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

En cette Journée mondiale du recyclage, francebleu.fr a voulu faire le point sur le tri sélectif, sous forme de quiz. Parmi ces questions, il y en a peut-être que vous vous posez souvent au moment de jeter vos emballages et autres déchets.