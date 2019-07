Radioactivité dans la Loire : les écologistes demandent une cellule de suivi au Préfet de Région

Indre-et-Loire, France

D'où vient le pic de radioactivité constaté dans les eaux de la Loire ? C'est ce que veulent savoir les groupes d'élus écologistes de trois régions, Centre-Val-de-Loire, Pays-de-la-Loire et Nouvelle Aquitaine, après de nouveaux relevés effectués par l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l'Ouest en aval des cinq centrales nucléaires sur la Loire et la Vienne, dont celle de Chinon. L’ACRO a récemment relevé une concentration de tritium dans les eaux de la Loire très largement supérieure au seuil d’alerte défini par les autorités en aval des 5 centrales nucléaires sur la Loire et la Vienne dont celle d'Avoine.

Ces groupes ont donc interpellé le préfet de la Région Centre-Val-de-Loire. Ils lui demandent notamment de mettre en place une cellule de suivi et de communiquer sur les signalements d'événements anormaux ou rejets des centrales nucléaires concernées et que cette cellule puisse demander des études complémentaires sur l'impact sur la santé et faire de recommandations pour protéger les populations et la biodiversité.