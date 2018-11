Des monticules de déchets amoncelés pour sensibiliser les habitants sur la Grand place de Raismes

À Raismes, le maire a mené une grève symbolique des services de ramassage, pour dire stop aux dépôts sauvages, abandonnés n'importe où par les particuliers et les entreprises.

Raismes, France

Un spectacle étonnant à Raismes, dans le Valenciennois, ce lundi matin. Les services de ramassage ont déversé des monticules de déchets sur la Grand place. Une opération voulue par le maire, Aymeric Robin, qui a lancé il y a trois semaines une grève symbolique du ramassage des dépôts sauvages. Des réfrigérateurs, des branchages, mais aussi des déchets de chantiers, abandonnés dans la rue ou en lisière de forêt.

Les services intercommunaux ont finalement collecté ces dépôts, la semaine dernière. Deux bennes de huit mètres cubes ont été remplies, contenant des déchets très divers, a témoigné Aymeric Robin, ce matin sur France Bleu Nord. "Des déchets ménagers, des dépôts liés à des travaux de maison, des choses dont on veut se débarrasser. Mais aussi des déchets professionnels, rejetés par des entreprises du bâtiment."

On doit tous contribuer à sauver notre planète

Le maire de Raismes le martèle, la bonne gestion des déchets est indispensable à la protection de l'environnement. "Tout le monde s'inquiète du réchauffement climatique. Chacun doit prendre conscience qu'il est responsable de son cadre de vie. On doit contribuer à sauver notre planète. La maison brûle et nous on regarde ailleurs."

Le service public aussi doit être au rendez-vous

"Je pense qu'il y a eu une prise de conscience collective. Depuis trois semaines, tout le monde en parle." L'élu raismois a aussi souligné la responsabilité de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. "Cela n'excuse pas le comportement de ceux qui jettent leurs déchets n'importe où, mais si le service de ramassage était organisé autrement, on aurait peut-être pas ce genre de déconvenues. Le citoyen doit être responsable de ses déchets, et le service public doit être au rendez-vous pour répondre aux besoins des habitants."

Aymeric Robin qui s'est dit déterminé à poursuivre le combat pour une planète propre, et à continuer de sensibiliser les habitants.