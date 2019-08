Rapport du Giec : doit-on tous devenir végétariens pour sauver la planète ?

C'est l'une des recommandations du "rapport spécial" du Giec, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, publié ce jeudi et dont certains éléments ont fuité dans le Guardian cette semaine : nous devons réduire notre consommation de viande, disent les experts, pour aller vers "des régimes sains et durables, comme ceux basés sur les céréales, les légumes et légumineuses, les noix et les graines". Autrement dit, doit-on tous devenir végétariens pour sauver la planète ?

Pourquoi la viande pollue ?

Parce que les élevages, notamment de porc et de vache, produisent du méthane, l'un des plus forts gaz à effet de serre. Le lisier contribue également à acidifier les eaux et donc les océans. Mais surtout, on cultive d'énormes surfaces de terre pour nourrir ces animaux qu'on va ensuite manger. La production de soja en Amérique du Sud par exemple, participe de la destruction de la forêt amazonienne. Elle est en partie utilisée pour nourrir les animaux d'élevage en Europe. Ces terres pourraient être rendues à la forêt.

On mange quoi à la place ?

Un récent rapport remis à la Banque Mondiale et à l'ONU préconise de réduire de moitié notre consommation de viande dans les pays développés. Et pourquoi pas revenir à des habitudes anciennes ? Par exemple, les légumineuses. Pois chiches, haricots, pois cassés... ou les lentilles, qui contiennent du fer et des protéines comme la viande. Des lentilles, on n'en mange que 1,5 kg par an aujourd'hui contre 8 kg dans les années 1940.

Et les éleveurs dans tout ça ?

L'élevage, selon les experts, aura toujours sa place, notamment en montagne et pour conserver les paysages et les sols. Mais ils prônent des exploitations plus petites, des approvisionnements plus locaux, avec un peu d'élevage mais aussi de la polyculture. En France, on importe 80% de notre consommation de légumes secs, alors qu'on pourrait en produire une partie chez nous.