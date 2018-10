Le réchauffement climatique ne doit pas dépasser 1,5°C d'ici 2100. Le cri d'alarme sur le climat vient cette fois-ci du Giec, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui publie ce lundi son rapport spécial sur le réchauffement climatique. Pour le limiter, les experts préconisent des mesures rapides et sans précédent.

Pour le Giec, cela ne sera possible qu'en cas de baisse "drastique" des émissions de gaz à effets de serre, d'abord en se passant des énergies fossiles comme le charbon ou le pétrole, avec comme objectif d'avoir un bilan carbone neutre en 2050, c'est à dire ne pas produire plus de carbone que ce que la planète peut en absorber.

Le Giec insiste, il faut aller vite. Tout se joue dans les années à venir, il faut donc une vraie volonté politique et de la coordination entre les états. Si ce n'est pas le cas, les changements climatiques seront irréversibles et auront de très graves conséquences, selon les scientifiques.

Disparition de la faune et de la flore et hausse du niveau des eaux

Avec 1,5°C de plus d'ici 2100, 4% des animaux vertébrés auront disparu, tout comme 70% des récifs coralliens de la planète. Réchauffement climatique signifie aussi fonte de la banquise et hausse du niveau des mers et des océans, avec plusieurs centaines de millions de personnes touchées par les inondations, mais aussi des routes, des chemins de fers et des aéroports inutilisables car sous les eaux. Et encore, ce sera si les états arrivent à limiter ce réchauffement à 1,5°C. Selon le rapport, il fera 3°C de plus à la fin du siècle si les états restent sur les engagements de l'accord de Paris sur le climat, alors qu'ils doivent se retrouver début décembre en Pologne, dans le cadre de la Cop 24.