Réchauffement climatique : la France est à la traîne

Le rapport des experts du Haut conseil sur le climat dresse un constat sévère. Lancée il y a sept mois en pleine crise des gilets jaunes, l'instance a pour but de contrôler l'action environnementale du gouvernement. Et le compte n’y est pas du tout notamment en matière de transport.

"Objectifs ambitieux" mais _"actions insuffisantes", "dispositifs trop faibles"_... le Haut conseil pour le climat (HCC) invite la France à revoir sa politique de lutte contre le réchauffement. "Les actions engagées restent insuffisantes, alors que l'ensemble des politiques climatiques devrait dès maintenant être renforcé", note cette instance indépendante dans son premier rapport, publié en plein cœur d'une canicule qui devrait se répéter avec le dérèglement en cours. Ce diagnostic d'une cinquantaine de pages, intitulé "Agir en cohérence avec les ambitions", a été remis mardi soir au Premier ministre Edouard Philippe. Le gouvernement a six mois pour y répondre devant le Parlement.

Un gros retard en matière de transport

Les transports représentent 30% des émissions de gaz à effet de serre, un chiffre qui stagne depuis 10 ans. La France est loin du compte. On privilégie toujours la voiture individuelle au train, au vélo, aux transports en commun faute de mieux, d'alternatives suffisantes disent les experts. Le passage à l’électrique ou à l'hybride n'est pas à la hauteur des espérances et puis les Français prennent beaucoup trop l'avion pour des vols intérieurs.

Des efforts à faire dans le secteur du bâtiment

L'autre secteur qui n'a pas suffisamment fait d'effort pour le climat est celui du bâtiment. "Le simple fait de changer les fenêtres ne suffit pas", souligne l'une des membres du Haut conseil sur le climat Céline Guivarch. "L'enjeu principal est la qualité des rénovations". Les experts préconisent de mettre en œuvre des rénovations plus globales des bâtiments pour vraiment faire baisser les factures. Un sujet actuellement au cœur de vives discussions au Parlement sur le traitement à réserver aux "passoires énergétiques".

Un retour de la taxe carbone ?

Le rapport revient sur la nécessité de reprendre et faire évoluer la taxe carbone, étincelle de la colère des "gilets jaunes", vers plus de transparence, d'équité. Selon les experts, elle ne doit pas servir à remplir les caisses de l'Etat mais à développer les infrastructures et réduire la dépendance des Français à la voiture.