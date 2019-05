Réchauffement climatique : le dessinateur Daniel Alexandre sur un voilier au Groenland

Le dessinateur de BD Haut-Saônois Daniel Alexandre est parti pour 5 semaines au Groenland. Il rejoint le voilier ATKA qui reçoit des scientifiques et artistes afin de sensibiliser à leur retour sur le réchauffement climatique.

Ternuay, Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire, France

Parti en train de Belfort le 14 juin, le dessinateur Daniel Alexandre a ensuite pris l'avion avant de rejoindre un bateau tout juste libéré des glaces au Groenland.

Cette mission de cinq semaine il la prépare depuis de long mois.

Des gorilles du Congo, aux ours polaires du Groenland

En 2014 Daniel Alexandre était parti 4 mois au Congo pour suivre des scientifiques qui étudient les Gorilles, de retour en Haute-Saône il avait réalisé une BD sous forme de carnet de voyage... C'est grâce à ce travail qu'il a été mis en contact avec le bateau ATKA qui en recevant des scientifiques et des artistes sensibilise le monde entier au réchauffement climatique, la fonte des glaces, et la disparition des ours polaires...