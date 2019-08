Deux Gardois convoqués à la gendarmerie pour avoir décroché le portrait d'Emmanuel Macron dans une mairie

Bruce et Mathilde sont tous les deux membres du collectif Action Non-Violente COP21 d'Avignon. Le 23 juillet dernier, ces activistes écologistes sont allés décrocher le portrait d'Emmanuel Macron à la mairie de Collias (Gard). Un geste symbolique pour protester contre l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Cette action est menée à travers toute la France depuis des mois. L'objectif étant de décrocher 125 portraits, comme le nombre de jours qu'il a suffi cette année à l'humanité pour consommer toutes les ressources naturelles que la Terre peut renouveler en une année. Après le décrochage de Collias, les deux activistes ont déjà passé quatre heures en garde à vue.

"On est accusés de vol en réunion, donc ce sont des faits de vol aggravé. On risque jusqu'à cinq ans de prison et 75.000 euros d'amende. Le portrait lui, coûte 8,70 euros. On considère que la répression est disproportionnée."