Record de chaleur à Montpellier pour un mois de février, avec 23,5°C au thermomètre

Il a fait 23,5 degrés ce vendredi à Montpellier, le record de 2012 est battu. Il a même fait plus de 24 degrés à Saint-André-de-Sangonis, soit 10 degrés au dessus des valeurs de saison. Samedi et dimanche, retour à des températures hivernales.

Hérault, France

À la faveur d'un régime de vents venus de terre en journée (et non de la mer comme ces derniers jours sur nos départements voisins de la Méditerranée), et d'un anticyclone chaud sur l'Espagne et la France depuis quelques jours, le mercure s'est envolé ce vendredi et les températures ont atteint des niveaux rarement ou jamais répertoriés sur nos stations de mesures en pareille saison. Ainsi à Montpellier-aéroport, la température a atteint 23,5 degrés, nouveau record de température maximale pour un mois de février (ancien record 22,5°C le 23/02/2012 - début des mesures en 1946). C'est 10 degrés de plus que les valeurs de saison.

Jusqu'à présent, une telle température élevée ne s'était jamais produite avant un 4 mars sur cette station, ce qui représente donc une avance de 10 jours concernant la précocité de températures printanières.

D'autres stations ont connu aussi des valeurs particulièrement élevées ce vendredi après-midi :

23,3 degrés à Béziers (Vias), nouveau record pour un mois de février (ancien record 22,2°C le 22 février 2009 - début des mesures en 1994)

(Vias), nouveau record pour un mois de février (ancien record 22,2°C le 22 février 2009 - début des mesures en 1994) 23,8 degrés à Prades-le-Lez , nouveau record pour un mois de février (ancien record 23,1°C le 19 février 1989 - début des mesures en 1980)

, nouveau record pour un mois de février (ancien record 23,1°C le 19 février 1989 - début des mesures en 1980) 24,1 degrés à Béziers (domaine de Courtade), nouveau record pour un mois de février (ancien record 23,5°C le 19 février 1989 - début des mesures en 1970)

(domaine de Courtade), nouveau record pour un mois de février (ancien record 23,5°C le 19 février 1989 - début des mesures en 1970) 24,5 degrés à Saint-André-de-Sangonis, nouveau record pour un mois de février (ancien record 22,6°C le 27 février 2009 - début des mesures en 2005)

Ces températures ne seront pas aussi élevées samedi ni dimanche, le week-end étant un peu plus frais et l'air venu de la mer encore bien froide ne permettant pas ces excès thermiques. L'ensoleillement de l'après-midi permettra tout de même au mercure de grimper au-dessus de 15 ou 16 degrés en plaine. Il faudra attendre mardi 26 ou mercredi 27 fevrier pour voir de nouveau des températures flirter avec les 20 degrés sur nos régions, ce qui représente un excédent de six degrés environ au-dessus des normales d'une fin février.